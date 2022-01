Dolceacqua. Lutto nel Ponente ligure per la morte del commercialista Gianluca Pizzio, 53 anni, titolare dell’omonimo studio fondato dal padre, nel 1978, a Imperia e Dolceacqua. Molto conosciuto e stimato, sia come professionista che per le sue doti umane, Pizzio ricopriva anche il ruolo di segretario generale e tesoriere di Assinrete (Associazione Nazionale Professionisti Rete d’Impresa).

