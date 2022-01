Sanremo, degrado e incuria a Coldirodi. La Famija Culantina non ci sta

Sanremo. Arrivano lamentele dalla frazione di Coldirodi. In particolare, Alessandro Turchio presidente della Famija Culantina spiega «Il 23 novembre scorso ho avuto un incontro con il Sindaco per parlare delle problematiche della zona. Abbiamo parlato della piazza e del disagio creato dalle auto in divieto di sosta ci hanno promesso più controlli e severità ad oggi ancora nessun risultato. Abbiamo parlato del parcheggio coperto ci hanno promesso telecamere e più sicurezza ad oggi questo è il risultato».

