Cinghiali morti in Liguria di peste suina africana: Regione raccomanda di non cacciare in questi comuni savonesi

Savona/Genova. Dopo il ritrovamento di cinghiali morti di peste suina africana in Piemonte e Liguria si raccomanda a tutti i cacciatori di non esercitare, a partire da oggi, sabato 8 gennaio, alcun tipo di attività venatoria in diversi comuni di Savona e Genova. La decisione della misura prudenziale in via di definizione è stata presa, in attesa dell’ordinanza ministeriale, durante una riunione tecnica svoltasi ieri tra organismi competenti ed esperti.

... » Leggi tutto