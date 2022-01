Liguria. Sono 2423 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 8335 test molecolari e 19676 test antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. Con la ripresa dell’effettuazione dei tamponi a pieno regime, come previsto, la cifra dei nuovi casi in un giorno è tornata a livelli tra i più alti registrati dall’inizio della pandemia e in questa quarta ondata.

