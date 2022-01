Covid, l’appello di Toti al governo: “Semplificare le regole per evitare la paralisi del paese”

Liguria. “In questa situazione serve che il governo intervenga rapidamente sia per semplificare le regole sul tracciamento e sulle quarantene, evitando la paralisi dei trasporti e di un’ampia fetta del paese, sia per modificare i criteri nazionali che conteggiano tra i ricoverati Covid anche delle persone vaccinate, ospedalizzate per altre svariate ragioni non riconducibili al virus ma risultate positive asintomatiche ai controlli di routine”. A rivolgere questo appello al governo è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole in Liguria.

