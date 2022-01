Fiere, concerti natalizi, film, arte contemporanea: una sfavillante domenica di eventi in provincia

“Gennaio e febbraio sono la chiave di tutto l’anno”, recita il proverbio. In effetti il mese in cui siamo tornati da poco a vivere promette bene: la pandemia non ha ancora ferma il ricco di calendario di eventi un po’ che chiuderanno questo magico e (quasi) spensierato periodo di Natale in provincia. Dai ricchi mercatini alle soavi note musicali, da interessanti spettacoli ad esclusive esposizioni d’arte ne avremo davvero “di tutti i colori” in questa seconda domenica dell’anno nuovo.

