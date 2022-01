Tamponi “di uscita” in farmacia, la Lista Toti risponde al PD

«Intestarsi una ‘battaglia vinta’ senza nemmeno aver compreso bene di che cosa si stia parlando. È il capolavoro compiuto oggi dal consigliere del PD Roberto Arboscello che probabilmente, non volendosi sentire da meno rispetto al suo capogruppo Luca Garibaldi, ha pensato bene di avvelenare i pozzi e incappare anche lui in un polemica politica sulla pelle dei cittadini liguri»: è la presa di posizione dei consiglieri della Lista Toti Liguria in merito al post con cui il consigliere dem sostiene, in relazione alla possibilità di poter fare i tamponi per l’uscita dall’isolamento anche in farmacia, che il presidente Toti abbia cambiato idea in seguito ad una sua segnalazione.

... » Leggi tutto