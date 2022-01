Ventimiglia. Tende termiche sono state posizionate la scorsa notte in piazza Cesare Battisti, sulle scale della stazione ferroviaria, come riparo per i tanti migranti che raggiungono Ventimiglia con la speranza di oltrepassare il confine italo-francese.

Una sistemazione, quella adottata, che certamente non piace ai residenti, che vedono la piazza della stazione trasformata in una tendopoli di fortuna.

... » Leggi tutto