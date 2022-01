Spostamento ferrovia, il Wwf risponde a Berrino: “Non è una grande occasione, ma solo un enorme disastro per la Liguria”

Savona. “E’ sconcertante dover ogni volta replicare a slogan ripetuti che arrivano da una parte della politica ligure per giustificare un’opera senza alcuna giustificazione come lo spostamento a monte della ferrovia nel Ponente ligure. Ma talvolta la politica raggiunge livelli di creatività inarrivabile per portare improbabili ragioni a sostegno di un’opera che di ragioni non ne ha. Questo è il caso dell’assessore Berrino”. Ad affermarlo sono i rappresentanti di Wwf Liguria, che rispondono così alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino durante una delle ultime puntate de “La telefonata”, il podcast di IVG.it a cura di Nicola Seppone.

