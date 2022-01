Undici alunni dell’Istituto comprensivo “Sanremo centro levante” selezionati per giochi matematici del Mediterraneo 2022

Sanremo. Selezionati undici alunni dell’I.C .Sanremo Centro Levante, che per la prima volta ha partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’AIPM-Accademia Italiana per la Promozione della matematica “Alfredo Guido”. Si tratta della XII Edizione di un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di primo e secondo grado. I GMM2022 si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole in tutta Italia, gareggiando con lealtà al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, potenziare le capacità logiche-matematiche, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione e di valorizzazione delle eccellenze.

