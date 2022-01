Arma di Taggia, titolare di bar caccia i carabinieri. Nsc Imperia: «Assistenza e tutela legale per i militari coinvolti»

Taggia. «Ieri sera ad Arma di Taggia è andato in onda un “reality show” di pessima qualità che nemmeno la peggior tv spazzatura in circolazione ci aveva finora offerto. Regista e miglior attore non protagonista è un soggetto verosimilmente inconsapevole delle conseguenze che deriveranno dalle proprie azioni, tra cui quella di divulgare illecitamente in rete e senza alcuna autorizzazione le immagini personali di carabinieri colpevoli unicamente di aver tentato di eseguire un controllo in materia di Covid-19; operatori che ovviamente hanno evitato di scendere allo stesso infimo livello di discussione, i cui toni e termini si commentano da sé e ben ne qualificano la fonte. Ma ciò che più lascia perplessi in questa vicenda è l’assoluto spregio di norme elementari volte a salvaguardare la salute e l’incolumità di tutti in un momento purtroppo ancora difficoltoso e problematico, soprattutto per determinate categorie professionali» – fa sapere Nsc Imperia.

