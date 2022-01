Covid, Garibaldi (PD): “Sempre più persone isolate in casa, la Regione riattivi i servizi di spesa a domicilio e assistenza psicologica”

Liguria. “Sempre più persone isolate in casa per il Covid, la Regione provveda a riattivare i servizi telefonici di spesa a domicilio e di assistenza psicologica. L’emergenza non è finita”. Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi guardando alla crescita dei contagi e all’isolamento a cui la quarantena costringe centinaia di persone, spesso sole.

... » Leggi tutto