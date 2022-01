Scuola, Costa (Noi con l’Italia): “Luogo sicuro e controllato. Chi vuole la dad, vuole richiudere il Paese”

“La ripresa delle lezioni in classe e in sicurezza è un segnale importante. Gli istituti e le aule sono luoghi sicuri e controllati, grazie anche alle regole del distanziamento, all’areazione e all’utilizzo delle mascherine. La stragrande maggioranza del personale docente è vaccinato, così come i giovani alunni della fascia 12-19. Sono cresciute anche le vaccinazioni dei più piccoli”, a dirlo questa mattina il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia) a margine della visita alla Scuola secondaria di I grado “V. Alfieri” della Spezia, in occasione della ripresa dell’anno scolastico in presenza dopo le pausa per le festività natalizie.

