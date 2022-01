Carige, esclusiva a Bper per l’acquisizione della banca ligure

Genova. Bper Banca S.p.A. (“ Bper Banca”) prende positivamente atto dell’esito della riunione del Comitato di Gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”), che ha deliberato la concessione alla stessa di un periodo di esclusiva sino al 15 febbraio 2022 per la potenziale acquisizione della partecipazione di controllo di Carige S.p.A. (“Carige”) detenuta dal Fitd e dallo Schema Volontario di Intervento (“SV”, congiuntamente al Fitd, i “Soci Venditori”) (nel complesso, l’“Operazione”), decisione assunta in ragione delle condizioni rappresentate in una nuova offerta non vincolante sottoposta da Bper Banca (la “Nuova Offerta”) nella giornata di domenica 9 gennaio.

