Consigliere regionale Chiara Cerri: «Approvato oggi l’ordine del giorno di Cambiamo a sostegno del comparto balneare»

Genova. Oggi pomeriggio il Consoglio Regionale ha approvato l’Ordine del Giorno del gruppo Cambiamo relativo al comparto balneare.

«Abbiamo presentato in Consiglio Regionale un Ordine del Giorno specifico per il comparto balneare» commenta Chiara Cerri: «Un settore che ha bisogno in tempi brevi di riposte certe e definitive sull’annosa questione delle concessioni demaniali. Ringrazio l’assessore regionale e coordinatore del Tavolo Interregionale sul Demanio Marittimo Marco Scajola, che da anni è in prima fila nella battaglia per tutelare un comparto economico che è fondamentale per l’economia della nostra regione. Auspichiamo la creazione di un tavolo tecnico per un confronto diretto con il Governo, affinché finalmente si possano dare delle certezze agli imprenditori ed ai lavoratori balneari. In questa fase è fondamentale il coinvolgimento diretto di Regioni e Comuni, che conoscono in modo capillare il territorio, per tutelate le nostre tipicità. Dopo anni di lassismo è importante intervenire con urgenza».