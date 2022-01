Liguria. Partiranno mercoledì 12 gennaio le prenotazioni per la dose booster relativa alla fascia tra i 12 e i 15 anni, che è stata autorizzata da Aifa il 5 gennaio. Sul portale prenotavaccino si potrà prendere appuntamento dalle ore 18, mentre in tutti gli altri canali si dovranno attendere le 8 del giorno successivo, quando prenderanno il via le prime somministrazioni.

... » Leggi tutto