Genova. Oggi in Consiglio regionale il centrodestra ha votato compatto (17 voti) il presidente dell’Assemblea Gianmarco Medusei e il presidente della Giunta Giovanni Toti come delegati in rappresentanza della Liguria per le votazioni del nuovo presidente della Repubblica che inizieranno lunedì 24 gennaio. Per l’opposizione è stato invece nominato il consigliere Sergio Rossetti.

... » Leggi tutto