Vaccarezza: “Un caloroso benvenuto al nuovo questore Alessandra Simone”

Savona. “Qualche giorno fa, la nostra Provincia ha salutato la dottoressa Giannina Roatta, che ha ricoperto l’incarico di Questore della Provincia di Savona per tre anni. Ho avuto il piacere di incontrarla in diverse occasioni durante il suo mandato; ho avuto modo di apprezzarne le doti di determinazione e dedizione con cui ha lavorato per garantire al territorio ordine e sicurezza, soprattutto nel delicatissimo periodo dell’emergenza sanitaria, che ha costretto tutti noi ad un radicale cambiamento delle abitudini di vita”. A dirlo è il consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

... » Leggi tutto