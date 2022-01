Bordighera. Prende il via venerdì 14 gennaio alle 15,30 nella sede di Bordighera dell’Unitrè intemelia un nuovo corso con la professoressa Anna Robbiano dedicato alle soluzioni abitative “alternative” per l’età anziana (cohousing). Approfondimenti sul tema si terranno negli incontri previsti per il 21 e 28 gennaio.

