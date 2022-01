Liguria. Secondo il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della sanità sono 5.984 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. Il numero è riferito a 25.909 tamponi antigenici e 8333 tamponi molecolari processati. Ieri, per fare un paragone, i tamponi considerati nel bollettino erano stati 49mila a fronte di oltre 9mila casi di positività.

