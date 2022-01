Dalla farmacia al veterinario, fino alla tabacchino: ecco dove non servirà il green pass

Italia. Dopo l’obbligo del super green pass imposto dal 10 gennaio per accedere a mezzi pubblici, palestre, ristoranti e bar anche all’aperto, cinema e teatri, un’altra data importante si appresta ad arrivare. Dal primo febbraio, infatti, il certificato verde (almeno quello base) sarò necessario praticamente ovunque, dai negozi ai servizi pubblici. Il Governo, però, ha stilato un elenco di luoghi e situazioni dove si potrà accedere anche senza green pass, in modo da non impedire ai non vaccinati e a chi non fa nemmeno il tampone di provvedere a bisogni e diritti essenziali. L’elenco non è ancora stato ufficializzato, lo sarà attraverso un Dpcm, che sembrerebbe essere già pronto, anche se in queste ore si è consumato un nuovo scontro all’interno della maggioranza di governo.

