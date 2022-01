La peste suina tema in Senato, Bruzzone (Lega): “Prevenire i danni, agire con immediatezza”

“La Lega chiede al Governo di intervenire con immediatezza ed attuare tutte le misure necessarie per arginare la diffusione della peste suina africana, che purtroppo circola con il proliferare incontrollato della fauna selvatica. Gli ultimi casi accertati sono un segnale da non trascurare ed occorre agire in fretta perché si corre rischio che la malattia, non trasmissibile all’uomo né agli animali domestici, possa comunque diffondersi tra la specie dei cinghiali ed arrivare a contagiare i suini, per i quali risulta invece mortale”.

... » Leggi tutto