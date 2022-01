Sanremo. L’organizzazione sindacale, Fisascat Cisl, fortemente preoccupata per la situazione aziendale, a seguito dell’incontro tenutosi con i quadri senza nessun esponente del Consiglio di amministrazione della Casinò Spa, denuncia in maniera inequivocabile la totale mancanza di relazioni sindacali e i preoccupanti parziali risultati della sperimentazione messa in atto.

