Tamponi e referti a sistema in Liguria, Tosi (M5s): «Coinvolgere parafarmacie e pubbliche assistenze»

Genova. «In queste ultime settimane, i casi positivi in Liguria sono aumentati vertiginosamente e il relativo tracciamento ha rischiato di mandare in tilt il sistema. Allo stesso tempo, è triplicato il lavoro del personale sanitario, al quale va dato atto di affrontare una situazione di difficilissima gestione. Cosa possiamo fare per snellirla nell’interesse dei cittadini sempre più preoccupati e degli operatori ormai stremati? Come M5S, abbiamo scritto in merito al presidente di Regione, mettendo sul tavolo due proposte che crediamo potrebbero fare la differenza».

... » Leggi tutto