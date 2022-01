Vaccino Covid, a Genova quattro serate (ma su prenotazione) per rispondere alle tante richieste di booster

Genova. Quattro nuove serate vaccinali a Genova, su prenotazione (in programma martedì 18, giovedì 20, martedì 25 gennaio e giovedì 27 dalle ore 20 a mezzanotte) per la somministrazione della terza dose agli over 12 presso l’hub di San Benigno e la Sala Chiamata del Porto. Presso San Benigno saranno eseguite 400 vaccinazioni a sera mentre alla Sala Chiamata saranno effettuate 540 vaccinazioni a sera.

