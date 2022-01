Sanremo. Festival alle porte, apre oggi la biglietteria ufficiale della kermesse canora in programma dal 1° al 5 febbraio. Per aggiudicarsi un posto in platea o galleria, l’unica via quest’anno è il collegamento al sito sanremo2022.aristonsanremo.com. Regole d’ingaggio note: massimo due abbonamenti alle 5 serate per ogni richiedente.

... » Leggi tutto