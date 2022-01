Genoa, galeotta fu la Coppa Italia: il 4-3-3 di Shevchenko funziona, decisione sull’esonero rinviata

Genova. Una prestazione gagliarda ed impeccabile dal punto di vista dell’approccio. Quasi un’ora di vantaggio a San Siro e tempi supplementari contro un Milan messo alle strette. È stato questo in estrema sintesi quanto si è visto ieri sera nella gara valida per gli ottavi di finale che ha visto i rossoneri di Stefano Pioli affrontare il Genoa allenato da mister Andriy Shevchenko. Lo stadio in cui ha incantato da calciatore come ultimo atto per la sua prima esperienza ufficiale da allenatore di club: sembrava questo il beffardo scenario con il tecnico ucraino designato come vittima sacrificale, capro espiatorio “sacrificabile” per tentare di dare una scossa ad un gruppo di giocatori apparsi svuotati e senza mordente.

