Peste suina, l’allarme dei parchi in zona rossa: “Così è la fine, subito deroghe e ristori”

Genova. “Il corvo è coprofago, e il corvo non rispetta l’ordinanza”. Daniele Buschiazzo è il presidente del parco del Beigua, uno di quelli maggiormente interessati dall’ordinanza che limita la fruizione dei boschi del genovesato e del savonese a causa della diffusione della peste suina africana. “Non vorrei essere pessimista ma temo che la limitazione di un’area alle attività umane, tenendo conto anche delle poche risorse a disposizione dei forestali e delle Asl, non basterà a fermare il virus ma in compenso ammazzerà un’economia, quella legata al turismo all’aria aperta, che ha già dovuto subire due lockdown”.

