Genova. “Da mercoledì 19 gennaio saranno attivate in alcuni punti vaccinali, almeno uno per Asl, linee per fare il vaccino ad accesso diretto a chi ha il super green pass in scadenza nei sette giorni successivi“. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa sulla pandemia di Covid.

