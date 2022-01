Il governatore Toti alla manifestazione pro-vax di Spezia

Genova. «Dopo tante piazze del no una pizza del sì, mi sembrava opportuno esserci, è stata una buona idea organizzare una manifestazione pro-vaccino e un atto di coraggio non solo vaccinarsi, ma testimoniare i benefici della vaccinazione e la propria volontà di cittadino spendersi per sensibilizzare l’opinione pubblica per questo. Mi sembrava opportuno essere presente per portare la vicinanza di una Regione che ha sempre creduto nella vaccinazione». Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, a margine della manifestazione pro-vax che si è svolta alla Spezia.

... » Leggi tutto