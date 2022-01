L’Ospedaletti torna a casa dopo due anni: per la prima al Ciccio Ozenda c’è la Cairese

Ospedaletti. Due anni lontano da casa non sono pochi, ma domani il lungo peregrinare orange per i campi della provincia conoscerà finalmente la parola ‘fine’. Al fischio d’inizio di Ospedaletti-Cairese sarà sancito il definitivo ritorno a casa sul sintetico del ‘Ciccio Ozenda’ che tanto è mancato dal dicembre del 2019. I lavori sono terminati e ora è il momento di lasciar parlare il calcio. Anche se, per il momento, si giocherà a porte chiuse.

