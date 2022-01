Genova. La trasferta alla Spezia la prossima giornata potrebbe essere decisiva per evitare di tornare nelle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. La Sampdoria è in crisi, inutile nasconderlo. Quella con il Torino è la terza sconfitta consecutiva, con D’Aversa sempre meno sopportato dalla tifoseria, che oggi si è rivolta all’allenatore in modo poco elegante invitandolo a fare qualche cambio.

... » Leggi tutto