Nuova organizzazione degli ospedali in Liguria sul modello del Santa Corona: “Qui assetto attivo dal 2004”

Pietra Ligure. Maggior flessibilità nella gestione delle specificità mediche con un approccio multidisciplinare: l’organizzazione degli ospedali che si sta predisponendo in Liguria, per volere della Regione, segue il modello del Santa Corona di Pietra Ligure, che si rivela “primo nella nostra regione e uno dei primi in tutta Italia per il sistema innovativo adottato” dichiara il consigliere regionale Brunello Brunetto.

