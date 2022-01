Savona, mister Balleri gongola: “Ottima partita da parte nostra, a Voze ci troviamo bene”

Savona. Anno nuovo, stadio differente, stessi risultati. È stato un Savona cinico e a tratti frizzante quello sceso in campo oggi contro il Pra’ in occasione del recupero della sfida della dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Alla fine a prevalere sono stati appunti gli Strisioni guidati da mister David Balleri, tecnico il quale nel post partita si è dimostrato soddisfatto per un 4-1 che ha confermato quanto di buono aveva già potuto notare nel periodo di avvicinamento al match.

