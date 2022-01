Autostrade, in arrivo due weekend di passione: A10 chiusa verso Ponente, ecco le alternative

Genova. Il tavolo tecnico riunito oggi in Regione ha confermato ciò che già si sapeva: per due weekend consecutivi scatterà la chiusura permanente della A10 verso Savona tra il bivio A10/A26 (escluso) e Arenzano, dalle 22.00 di venerdì 21 gennaio fino alle 6.00 di lunedì 24 gennaio, e poi la settimana successiva con gli stessi orari, dalle 22.00 del 28 gennaio fino alle 6.00 del 31 gennaio. In pratica chi sarà diretto a Ponente avrà due possibilità: uscire a Pra’, percorrere l’Aurelia e rientrare ad Arenzano, oppure salire in A26 fino a Masone, uscire, rientrare in A26 e tornare indietro in direzione mare senza alcun aggravio sul pedaggio.

