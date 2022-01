Atleti guariti da Covid, Medusei e Brunetto (Lega): «Ridurre tempi di attesa per ritorno all’attività agonistica»

Genova. «Sbloccare il mondo dello sport. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato un ordine del giorno, presentato dalla Lega e sottoscritto dagli altri gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi presso le sedi competenti allo scopo di richiedere la valutazione di un aggiornamento della circolare per gli atleti guariti dalla Covid-19, al fine del loro ritorno all’attività sportiva agonistica secondo le ultime raccomandazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana. I giovani devono tornare a fare sport in un tempo più breve, che oggi è addirittura pari a un mese, dopo la guarigione. La circolare del ministero della Salute che disciplina la materia, infatti, risale ancora al 13 gennaio 2021, all’inizio della campagna vaccinale, e deve quindi essere aggiornata. Da alcuni mesi, infatti, è ripresa l’attività dei centri sportivi, che rappresentano importanti punti di ritrovo sia per il ritorno alla socialità e sia per la pratica dello sport, che garantisce importanti benefici psicofisici. Ricordiamo che la FMSI ha elaborato un nuovo protocollo con tempistiche più brevi riguardo agli esami per gli atleti che abbiano contratto l’infezione asintomatica o paucisintomatica. La proposta prevede che gli esami cardiaci, polmonari ed ematochimici necessari per tornare a fare sport siano eseguiti almeno dopo 7 giorni, non più dopo un mese, dall’avvenuta guarigione per gli atleti sotto i 40 anni e almeno dopo 14 giorni per gli atleti sopra i 40 anni, per chi presenti fattori di rischio cardiovascolare e per coloro che non abbiano ancora ricevuto la terza dose».

... » Leggi tutto