Circuito Gran Trofeo Gs Alpi, la Granfondo Laigueglia prima delle quattro prove

Laigueglia. Mancano trentanove giorni al tradizionale e prestigioso appuntamento con la Granfondo Laigueglia Lapierre, prima prova del circuito Gran Trofeo Gs Alpi che aprirà la stagione ciclistica 2022. L’appuntamento ideale, grazie anche alle temperature miti che offre la Riviera delle Palme già a fine febbraio, per il primo confronto con il cronometro per quei ciclisti che hanno in programma una stagione da protagonisti o l’obiettivo di conquistare il successo finale nel circuito voluto da Vittorio Mevio.

... » Leggi tutto