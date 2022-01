Genova. Una nuova stretta per provare ad arginare ancora il contagio del Covid, colpendo nuovamente sulla obbligatorietà del lasciapassare sanitario: queste potrebbero essere già nelle prossime ore le scelte del Governo, di cui è imminente un nuovo Dpcm, già probabilmente firmato in giornata per entrare in vigore il primo febbraio

... » Leggi tutto