Covid, Recine (Fismo Confesercenti Liguria): «Completamente fuori luogo il super green pass per i negozi di moda»

Genova. «L’estensione del super green pass ai negozi di abbigliamento e calzature ci trova fortemente contrari: ancora una volta chi ci governa, senza ascoltare le associazioni di categoria, scarica sui commercianti la responsabilità dei controlli, finendo così nuovamente per vessare una categoria già provata da anni di crisi, a prescindere dal Covid-19». Non usa mezzi termini Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Liguria, nel commentare l’intenzione della Conferenza delle Regioni di ampliare ulteriormente il novero delle attività per la cui frequentazione è richiesto il completamento del ciclo vaccinale, anziché il solo tampone negativo nelle ultime quarantotto ore.

