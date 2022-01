Oggi vi raccontiamo dell’iniziativa svoltasi giovedì scorso ad Albenga da parte della presidente dell’associazione Equus Lab di Castelbianco, Malvina Abbattista. Tra equini (camallo e mini horses) si sa, c’è intesa e così avendo saputo in super anteprima della sua idea non potevamo che appoggiarla in pieno e farci un pezzo di tragitto con lei, i suoi animali e gli amici che l’hanno accompagnata!

... » Leggi tutto