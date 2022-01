Maxi rissa a Savona, Daspo urbano per un giovane: per tre anni non potrà entrare in Darsena

Savona. Arrivano le prime conseguenze dell’episodio che, nella serata tra sabato e domenica, ha visto coinvolti in una maxi rissa diversi giovani in Darsena a Savona. Il Questore della provincia di Savona infatti ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), noto anche come “Daspo Urbano”, nei confronti di un ventenne al quale sarà inibita la zona della Darsena per tre anni. E’ uno dei primi provvedimenti emessi in provincia, efficace strumento di prevenzione anche nell’ambito della mala- movida.

