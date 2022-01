Nuovi autovelox fissi in corso Europa, nel primo giorno scattate “solo” 209 multe

Genova. Sono 209 le multe per eccesso di velocità scattate ieri, nel primo giorno di attività dei nuovi impianti che rilevano la velocità istantanea in corso Europa (autovelox fissi, per intendersi). È il primo bilancio tracciato dalla polizia locale di Genova, che ha già convalidato tutte le sanzioni prima di recapitarle ai trasgressori. Una cifra importante, ma comunque molto inferiore rispetto alle aspettative della vigilia, basate sul periodo di sperimentazione delle scorse settimane.

