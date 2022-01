Peste suina, Pd e Lista Sansa: “Servono politiche di sostengo e personale dedicato”

Genova. “Visto che ad oggi non sembra ci sia un’alternativa al lockdown, per arginare il diffondersi della Peste suina, è necessario provvedere al più presto nel reperire le risorse economiche per sostenere le aziende che saranno interessate dalle limitazioni: dagli allevamenti a chi opera nel mondo dell’outdoor. Sei mesi di stop sono troppo lunghi: qualsiasi azienda non riuscirebbe a rimanere in piedi senza l’aiuto economico adeguato”; così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la discussione in aula dell’ordine del giorno sulla diffusione della Peste suina, in cui chiedeva alla giunta: indennizzi a copertura dei danni economici subiti dalle attività produttive del settore e legate al mondo dell’outdoor ma anche aiuti economici a sostegno di interventi di protezione e monitoraggio (come la costruzione di recinti) e il rafforzamento della task forze, con personale dedicato e adeguatamente formato, per incrementare il controllo.

... » Leggi tutto