Sampdoria impalpabile contro la Juve: non ha funzionato niente e domenica arriva lo Spezia

Torino. La Sampdoria ha creato solo due situazioni pericolose in novanta minuti. Per il resto, è stato un monologo della Juventus, quattro goal e occasioni a grappoli per i bianconeri. La Sampdoria non è mai stata in partita. L’unico squillo, coinciso con il goal di Conti, non ha galvanizzato la squadra. Anzi, quattro minuti dopo una leggerezza in fase di costruzione ha portato alla terza rete dei torinesi.

