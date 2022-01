Confesercenti Imperia: «Proroga del canone per l’occupazione del suolo pubblico sino al 30 giugno»

Imperia. La Confesercenti, e la sua associazione settoriale Anva, hanno ritenuto opportuno e necessario effettuare una richiesta, mediante apposito emendamento al Decreto Milleproroghe, di ulteriore proroga almeno sino al 30 giugno 2022 (la legge di bilancio 2022 era intervenuta sull’esenzione introducendo la proroga al 31 marzo a seguito dello stato di emergenza epidemiologica) per l’esenzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico per il commercio su area pubblica (ambulanti) e per i tavolini di bar e ristoranti ex Tosap Cosap.

