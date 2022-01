Il messaggio d’amore di Giampaolo: “Torno in corsa solo per la Samp, tifosi così sono da esempio”

Marco Giampaolo, nel video girato dall’ufficio stampa del club, ha svelato il suo amore speciale per i colori blucerchiati. Un legame così forte da fargli prendere una strada diversa rispetto a quella che aveva in mente: “La Sampdoria è l’unica squadra per la quale avrei accettato di tornare ad allenare in corsa. E così ho fatto. Sarei ripartito con progetti nuovi nella prossima stagione ma la Sampdoria sfugge a questa logica”.

