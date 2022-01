Genova. Appuntamento per martedì 25 gennaio in via San Sebastiano, nella piazzetta antistante il Best Western City Hotel, per l’apertura – insieme al ristorante di mare Pesciolino – di Ladidà, il nuovo locale, che racchiude brasserie, club e spazio eventi. Il locale, completamente ristrutturato, prende il posto dell’ex Muà.

