Mancato ok a bilancio Asl 4, l’opposizione in consiglio regionale: “Raccolte firme per commissione”

Genova. Ancora batti e ribatti a livello politico riguardo la mancata approvazione del bilancio di previsione 2021 dell’Asl 4. L’opposizione in consiglio regionale del M5S, di Linea Condivisa e del Partito Democratico rilancia: “Surreale la replica della direzione amministrativa dell’Asl 4 che, sorprendentemente, in merito alla mancata approvazione del bilancio di previsione 2021, ha risposto in politichese scaricando le colpe su chi c’era prima. A noi, però, questo non interessa. Quello che conta sono i fatti e di fronte al disavanzo emerso da un documento importante qual è il bilancio di previsione, non potevamo che sollevare interrogativi e perplessità e attendiamo risposte credibili”.

