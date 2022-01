Peste suina, ok a passeggiate e bici su strade asfaltate. Anche i maiali domestici vanno abbattuti

Genova. Confermato il divieto assoluto di passeggiare o andare in bici nei boschi, ma si potranno usare liberamente, anche per fare sport, tutte le strade asfaltate, anche quelle private e quelle necessarie a raggiungere abitazioni, luoghi di lavoro, fondi agricoli di proprietà e strutture ricettive aperte al pubblico. E poi, come previsto, viene disposta l’immediata macellazione dei suini negli allevamenti bradi o semibradi con divieto di ripopolamento per 6 mesi. E andranno abbattuti anche maiali e cinghiali negli allevamenti familiari per autoconsumo. Sono le principali disposizioni dell‘ordinanza della Regione Liguria che “interpreta” le indicazioni del Governo per fronteggiare l’epidemia di peste suina.

