Taekwondo, a Settimo Torinese ori e medaglie per gli atleti liguri

Genova. Si è svolta a Settimo Torinese domenica 16 gennaio l’ultima gara prima dei campionati nazionali di categoria, il Campionato Childrens Nord Italia, gara dedicata alle categorie Beginners, Kids, Children e cadetti. L’appuntamento, primo del 2022, ha visto la partecipazione di circa duecento atleti dalla macro regione creata dalla Federazione Italiana per permettere lo svolgimento di competizioni ufficiali limitando spostamenti nel rispetto della delicata situazione pandemica attuale. La zona del Nord Italia comprende Liguria, Veneto, Piemonte, Trentino e Lombardia e da qui sono arrivate le 21 società che hanno partecipato all’evento, molto interessante soprattutto per le cinture nere under 15, attese il 26 e 27 febbraio ai campionati nazionali di categoria in programma al RDS Stadium di Genova.

